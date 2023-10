Única central elétrica de Gaza, parada por falta de combustível

A única central elétrica da Faixa de Gaza ficou parada nesta quarta-feira (11) por falta de combustível, anunciou o chefe da Autoridade de Energia do enclave palestino, dois dias depois de Israel ter anunciado a interrupção do fornecimento de eletricidade.

"A única central elétrica na Faixa de Gaza parou às 14h00 (08h00 em Brasília) devido à falta de combustível", disse Jalal Ismail em comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Israel impôs um "cerco total" à Faixa de Gaza enquanto continua bombardeando alvos do Hamas, depois que os combatentes do grupo islâmico lançaram uma ofensiva mortal contra o território israelense no sábado.