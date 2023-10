Um adulto e três menores morrem em incêndio de prédio na Espanha

"Houve quatro mortes, três (...) menores e um adulto", afirmou o porta-voz do presidente da Câmara de Vigo (noroeste), Carlos López, em coletiva de imprensa, sem dar mais detalhes sobre as vítimas.

A mídia local noticiou a possibilidade de o incêndio ter sido iniciado por um ex-morador do prédio.

"É possível que algumas das vítimas, tanto os mortos como alguns dos feridos, sejam irmãos e irmãs", observou um porta-voz dos serviços de emergência.

Nove feridos, três deles em "estado grave", foram levados para hospitais, segundo as autoridades.

Um dos gravemente feridos é uma menina de oito anos, disseram.

No momento do incêndio, deflagrado por volta das 4h (23h de terça no horário de Brasília) no térreo do edifício situado no bairro As Travesas, perto do centro da cidade galega, havia "cerca de 30 pessoas" em seu interior, explicou Carlos López.

As autoridades não especificaram as causas do acidente.