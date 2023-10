Tempestade Lidia deixa um morto e danos materiais no México

Lidia atingiu a costa durante a tarde em Las Peñitas, no estado vizinho de Jalisco, como furacão 4 na escala Saffir-Simpson (de 5), com ventos sustentados de 220 km/h e considerado "extremamente perigoso".

Em um comunicado, o governo do estado de Nayarit (oeste) informou que um homem morreu quando, enquanto dirigia na cidade costeira de Bahía de Banderas, "uma árvore caiu em cima do carro, devido aos fortes ventos".

Mas, à medida que avançava por terra em direção ao nordeste do México, o ciclone perdeu força e à meia-noite já era uma tempestade tropical, segundo relatório publicado às 6h GMT de quarta-feira (3h no horário de Brasília) do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).

O boletim detalha que o fenômeno se localizou a 140 quilômetros de Guadalajara, capital de Jalisco, com ventos sustentados de 110 km/h e se movendo a 33 km/h.

Espera-se que "perca força rapidamente" na manhã desta quarta-feira, à medida que se desloca para o nordeste do México, acrescentou o relatório do NHC.

Os estados de Jalisco, Nayarit e Colima, todos na costa do Pacífico, relataram chuvas intensas que transbordaram alguns riachos e causaram pequenas inundações em diferentes locais.

Também foram enviadas mensagens de alerta, devido à queda de árvores que bloqueiam algumas estradas rurais na área impactada por Lidia.

No momento em que o fenômeno atingiu a costa mexicana, o presidente Andrés Manuel López Obrador pediu aos moradores das zonas impactadas que tomassem precauções e lembrou que cerca de 6.000 soldados foram destacados para ajudar a população.