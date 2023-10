Senado do Uruguai destitui legislador após indiciamento por crimes sexuais contra menores

O Senado do Uruguai votou por unanimidade, nesta quarta-feira (11), a favor da destituição do senador Gustavo Penadés, uma figura de destaque do Partido Nacional do governo, indiciado com prisão preventiva como suposto autor de múltiplos crimes sexuais contra menores de idade.

Penadés, que teve sua imunidade parlamentar suspensa em junho, enquanto era investigado pelo Ministério Público por acusações de pedofilia, foi expulso do Senado com o voto dos 29 legisladores presentes na sessão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A votação ocorreu depois que os coordenadores de todos os partidos políticos com representação no Parlamento propuseram a aplicação de um artigo da Constituição que prevê a remoção de um legislador "por atos de conduta que o tornem indigno de seu cargo".