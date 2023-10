Salman Rushdie vai publicar livro sobre ataque de 2022

Rushdie, 76, que perdeu a visão de um dos olhos no ataque, enfrenta ameaças de morte desde que seu romance "Os Versos Satânicos", de 1988, foi declarado uma blasfêmia pelo líder supremo do Irã.

O autor britânico Salman Rushdie irá publicar um livro sobre o ataque com faca que quase lhe custou a vida no ano passado, quando um homem o agrediu no palco de um evento, no estado americano de Nova York.

Intitulado "Knife: Meditations after an Attempted Murder", o livro será lançado em 16 de abril de 2024, em mais de 15 países, entre eles Estados Unidos, Espanha e Reino Unido, informou a editora, cujo diretor executivo, Nihar Malaviya, descreveu a obra como "um livro marcante e um lembrete do poder das palavras para dar sentido ao impensável". Malaviya também elogiou "a determinação de Salman de contar a sua história e de retornar ao trabalho que ama".

Em 12 de agosto de 2022, Rushdie foi esfaqueado várias vezes no pescoço e no abdome, quando participava como convidado de uma conferência literária na pequena cidade de Chautauqua. Seguranças e participantes conseguiram conter o agressor. Desde então, o autor, vencedor do Prêmio Booker, usa óculos com uma lente preta cobrindo o olho direito.

De origem indiana, mas naturalizado americano e radicado em Nova York, Rushdie viveu escondido durante anos depois de o líder supremo do Irã, aiatolá Ruhollah Khomeini, ter ordenado o seu assassinato. O intelectual também tem sido um defensor da liberdade de expressão.

O agressor de Rushdie, Hadi Matar, um homem de 24 anos morador de Nova Jersey e de origem libanesa, declarou-se inocente.

