Rodada dupla das Eliminatórias pode definir primeiros classificados para a Euro 2024

Escócia e França estão com um pé na Euro 2024. Os escoceses, que de forma surpreendente lideram o Grupo A com folga, só precisam de um empate em sua visita à Espanha nesta quinta-feira para garantirem vaga.

A pouco menos de dois meses do sorteio da Euro, marcado para 2 de dezembro, em Hamburgo, as primeiras seleções classificadas deverão ser definidas nos próximos dias, embora ainda seja preciso esperar até 26 de março e o final da repescagem para descobrir a identidade dos 24 países participantes.

As primeiras vagas na Eurocopa de 2024 (14 de junho a 14 de julho, na Alemanha) podem ser confirmadas na próxima rodada dupla das Eliminatórias para o torneio, que começa nesta quinta-feira (12) com França, Portugal, Escócia, Bélgica e Áustria muito próximos da classificação.

O confronto no Grupo F entre os dois líderes, Áustria e Bélgica, dará uma vaga ao vencedor, enquanto Portugal de Cristiano Ronaldo tem todas as cartas na mão para selar a classificação no Grupo J.

No Grupo B, a vice-campeã mundial França soma cinco vitórias em cinco jogos e visita a Holanda na sexta-feira em busca de três pontos que garantem sua presença na Euro. Um empate também serviria para os 'Bleus' se a Grécia, terceira colocada, for derrotada pela Irlanda.

Caso a Noruega de Erling Haaland não vença o Chipre, a Escócia pode se classificar mesmo com uma derrota para a 'Roja', vice-líder da chave e que precisa somar pontos para não se complicar nas Eliminatórias.

Uma vitória sobre a Eslováquia ou um empate, somado a uma derrota da Islândia para Luxemburgo, leva os portugueses à Euro.

Para outras grandes potências do continente, o caminho pode não ser tão simples. O duelo entre Inglaterra e Itália, na terça-feira, em Wembley (Londres), numa reedição da final de 2021, vencida nos pênaltis pela 'Azzurra', será fundamental no Grupo C.

Antes, os ingleses farão amistoso com a Austrália na sexta-feira, enquanto os italianos, que não disputaram a Copa do Mundo de 2022, fazem um jogo teoricamente mais fácil contra Malta no sábado, pelas Eliminatórias.