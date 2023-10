Republicanos escolhem Scalise como candidato a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA

Os republicanos escolheram o deputado Steve Scalise como candidato a presidente da Câmara dos Representes dos EUA, mas ele ainda não conseguiu o apoio suficiente do Partido Republicano para ser eleito no plenário da casa, deixando os membros preparados para as reviravoltas finais na luta pela liderança.

Em uma eleição secreta, os republicanos votaram por 113 a 99 para escolher Scalise, que agora é o líder da maioria na Câmara, em vez do deputado Jim Jordan, um conservador inflamado que preside o Comitê Judiciário e foi apoiado pelo ex-presidente Donald Trump.

Os republicanos votaram em uma reunião a portas fechadas, sem permissão para o uso de telefones celulares. Os dois candidatos fizeram suas apresentações formais na noite de terça-feira. Embora ambos tenham recebido dezenas de apoios, muitos legisladores não disseram como votarão ou se poderão apoiar o outro candidato.