Presidente argentino denuncia Milei após volatilidade cambiária

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, denunciou penalmente nesta quarta-feira (11) o candidato ultraliberal Javier Milei por "intimidação pública", responsabilizando-o pela queda vertiginosa do peso frente ao dólar no mercado paralelo.

O câmbio do dólar negociado no mercado paralelo, conhecido como "dólar blue", superou ontem a barreira psicológica dos 1.000 pesos, depois que Milei recomendou não renovar as aplicações em renda fixa em moeda nacional. A taxa de câmbio oficial é de 365 pesos por dólar.

"Jamais em pesos, jamais em pesos. O peso é a moeda emitida pelo político argentino, por fim, não pode valer nem excremento, porque esse lixo não serve nem para adubo", disse o candidato, favorito nas pesquisas para as eleições presidenciais de 22 de outubro, e que promove a dolarização da economia argentina.