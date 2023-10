Petróleo cai e gás atinge máxima desde abril

Os preços do petróleo caíram fortemente nesta quarta-feira (11) após subirem desde segunda-feira devido aos ataques do Hamas contra Israel.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro perdeu 2,08%, a 85,82 dólares em Londres. E o West Texas Intermediate (WTI) para novembro caiu 2,77%, a 83,49 dólares em Nova York.

"Os preços do petróleo caem depois que uma série de riscos geopolíticos no início da semana não resultou em nenhuma mudança real na produção e no trânsito de petróleo bruto", explicou Edward Moya, analista da Oanda.