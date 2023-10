Pauta de infográficos

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa da Ucrânia mostrando as áreas controladas pelas forças ucranianas e russas, em 10 de outubro às 16h (Bras.). (90x105 mm) - Atualização disponível

1/ Imagem de satélite com os danos causados na passagem de Erez, na fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel. (135x136 mm) - Disponível

2/ Mapa da densidade urbana na Faixa de Gaza, com postos de controle desde o Egito e Israel, segundo o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha). (135x123 mm) - Atualização disponível

3/ Mapa da fronteira entre Israel, Líbano e Síria. (135x98 mm) - Disponível

4/ Mapa localizando as localidades de Dhayra e Yarin, no Líbano, e Jordeikh, em Israel. (89x78 mm) - Atualização disponível

5/ Mapa com as localidades israelenses próximas à Faixa de Gaza. (135x96 mm) - Disponível

6/ Infografia com o número de residentes da Faixa de Gaza que deixaram suas casas desde o início da ofensiva do Hamas, de acordo com a última estimativa da OCHA (ONU) disponível em 11 de outubro. (45x62 mm) - Atualização disponível