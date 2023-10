OEA condena 'medidas repressivas' contra educação e Igreja na Nicarágua

A Nicarágua está mergulhada em uma grave crise desde os protestos antigovernamentais de 2018, que deixaram cerca de 300 mortos. A situação piorou após as eleições de 2021, nas quais Ortega foi reeleito com seus adversários presos ou exilados.

A Organização dos Estados Americanos (OEA) condenou, nesta quarta-feira (11), "as medidas repressivas adotadas" pelo governo do presidente Daniel Ortega na Nicarágua contra "as instituições educacionais e a Igreja católica".

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão da OEA, "conta com um registro de 3.390 organizações da sociedade civil, cuja personalidade jurídica foi cancelada" após os protestos de 2018, afirmou, nesta quarta-feira, Jorge Meza Flores, dirigente da CIDH, antes da votação do texto.

Segundo a CIDH, Álvarez é um dos mais de dez sacerdotes até hoje "privados arbitrariamente da liberdade" e está "incomunicável e com problemas de saúde".

A Comissão também se disse preocupada com a situação das comunidades indígenas, em particular a proibição do partido indígena Yatama e a prisão de dois de seus membros, um tema que não consta da resolução da OEA porque o texto foi negociado antes do anúncio.