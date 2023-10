Mercado binacional entre República Dominicana e Haiti sofre incêndio a dias da reabertura

Um incêndio consumiu, nesta quarta-feira (11), 12 barracas no maior mercado da fronteira entre República Dominicana e Haiti, que reabre esta semana em meio a um impasse diplomático que levou ao seu fechamento, assim como ao fechamento de todas as travessias entre os dois países.

"Até agora, graças a Deus, tudo está apagado, não há mais fogo", explicou à AFP Abigail Bueno, presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado Binacional de Dajabón, uma cidade fronteiriça que se comunica com Juana Méndez, no Haiti.

"Começou por volta das três da manhã. Os bombeiros de Dajabón, os quatro caminhões que estão aqui, começaram a prestar auxílio, e depois se juntaram várias unidades de bombeiros da região", acrescentou. "Umas 11 ou 12 tendas" foram afetadas.