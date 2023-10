Líderes saudita e iraniano conversam sobre guerra entre Israel e Hamas

O governante de fato da Arábia Saudita e o presidente do Irã conversaram por telefone sobre a guerra entre Israel e o Hamas, seu primeiro diálogo desde a aproximação de março, anunciou nesta quinta-feira (12) a imprensa estatal saudita.

O príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, recebeu, na véspera, um telefonema do governante do Irã, Ebrahim Raisi, no qual os dois discutiram "a situação militar em Gaza e arredores", informou a agência de notícias saudita SPA.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O príncipe Mohammed disse a Raisi que Riad "se comunica com todas as partes internacionais e regionais para deter a atual escalada", ressaltou a SPA. Ele também destacou "a posição firme do reino de apoio à causa palestina".