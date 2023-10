Israel não confirma mortes de bebês pelo Hamas em kibutz

O governo israelense disse nesta quarta-feira (11) que não pode confirmar "neste momento" os relatos de que combatentes do Hamas "assassinaram" 40 bebês em um kibutz no sul do país.

Na terça-feira, a conta oficial @Israel do governo na rede social X (antes conhecida como Twitter) publicou um vídeo de uma repórter do canal israelense i24NEWS comovida sobre a devastação no kibutz de Kfar Aza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O vídeo estava acompanhado da manchete "40 bebês assassinados".