Incêndio em aeroporto de Londres interrompeu tráfego aéreo

As imagens divulgadas pelos bombeiros mostram chamas com vários metros de altura em um dos últimos andares do estacionamento.

Ainda na rede social X, os serviços de ambulância locais afirmaram que cinco pessoas - quatro bombeiros e um funcionário do aeroporto - foram levadas para um hospital. Um outro ferido foi atendido no local, disse a mesma fonte.

"Tomamos a decisão de suspender todos os voos até às 15h00" locais (11h00 no horário de Brasília), o aeroporto indicou no X, às 07H10 (03H10 em Brasília) de quarta-feira, após ter dito que retomaria o serviço por volta do meio-dia.

Os bombeiros do Serviço de Bombeiros e Resgate de Bedfordshire relataram que receberam uma chamada às 20h47, hora local (16h47 no horário de Brasília), sobre um incêndio em um carro no terceiro andar de um estacionamento do aeroporto.

"O violento incêndio se propagou rapidamente pelo edifício", o que provocou "um grande desabamento" da estrutura, descreveu a mesma fonte.

Cerca de 1.500 veículos estavam no estacionamento no momento que desabou parcialmente mas nem todos foram danificados, informaram os bombeiros, que acrescentaram a falta de um extintor no local onde o incêndio começou.