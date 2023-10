EUA anunciam pacote de até US$ 200 milhões em ajuda extra à Ucrânia

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira, 11, mais um pacote de ajuda à Ucrânia. O Departamento de Defesa informa que até US$ 200 milhões serão destinados a ajudar Kiev a enfrentar a invasão da Rússia. O comunicado recorda que é a 48ª vez que a administração americana envia lotes de equipamentos ao aliado desde agosto de 2021.

O pacote inclui itens para reforçar as defesas aéreas ucranianas, armas antitanque e outros equipamentos para conter a "agressão" russa. A Defesa americana diz que se trata também de um "importante sinal do continuado compromisso" dos EUA de apoiar o povo ucraniano diante da agressão russa. E acrescenta que o país segue comprometido com seus aliados a apoiar os ucranianos.