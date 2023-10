Diretor do Aberto da Austrália anuncia retorno de Nadal na edição 2024

Rafael Nadal voltará a competir no próximo Aberto da Austrália, em janeiro, anunciou o diretor do torneio, Craig Tiley, nesta quarta-feira (11).

"Nosso campeão de 2022, Rafa Nadal, tem trabalhado em sua recuperação este ano. Ele sempre dá o seu melhor em Melbourne e ninguém duvida do quão competitivo ele é", afirmou Tiley.

"Tive contato com a equipe dele e agora ele está de volta às quadras [para treinar] com vontade de voltar a Melbourne em janeiro", acrescentou o diretor do torneio, que também anunciou o retorno do australiano Nick Kyrgios, após superar outra lesão de joelho.

Os organizadores do torneio esperam que Nadal possa desafiar o sérvio Novak Djokovic, recordista de Grand Slams (24 títulos) e dez vezes campeão em Melbourne.

broca/pbt/pst/mcd/dam/cb/aa