Detentos põem fim a rebelião em presídio no Paraguai

Um grupo de detentos que havia tomado o controle do presídio de Tacumbú, o maior do Paraguai, libertou os guardas que mantinham presos após um acordo com as autoridades para restaurar a normalidade na penitenciária, informou o presidente Santiago Peña, nesta quarta-feira (11).

"Estabelecemos a ordem", disse Peña em uma coletiva de imprensa, acompanhado de seus ministros.

A rebelião na penitenciária de Tacumbú, que abriga cerca de 3.000 presos, ocorreu na tarde terça-feira à tarde, com a detenção de 22 guardas, que se prolongou por 15 horas.