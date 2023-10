Comunicado do Business Wire :NTT Ltd.

NTT Ltd., empresa líder em infraestrutura e serviços de TI, revelou hoje as descobertas de seu Relatório Mundial de Tendências de Experiências de Funcionários de 2023, explorando como as tendências atuais no local de trabalho, como trabalho híbrido e IA, vêm influenciando as estratégias de EX e a correlação entre EX e o desempenho comercial. O relatório concluiu que, embora 90% das empresas percebem que a permissão do trabalho híbrido e remoto tem um impacto positivo em seus resultados, menos da metade (48%) das organizações concordam totalmente que os funcionários têm acesso à tecnologia de que precisam para trabalhar bem, tanto em sua residência como no escritório. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Muitas organizações estão implementando agora abordagens de trabalho mais estruturadas, com o relatório concluindo que cerca de 56% dos empregados híbridos passam metade da semana de trabalho no escritório. Entretanto, com os modelos híbridos ainda favoráveis e reconhecidos pela maioria dos líderes empresariais como essenciais a EX positivas, as organizações precisam garantir que vêm fornecendo aos funcionários as tecnologias de que precisam para trabalhar de modo eficaz, independentemente da localização. Isto mostra como a narrativa de EX evoluiu nos últimos anos. Hoje, é uma prioridade de toda a empresa garantir de forma proativa que os funcionários sejam capacitados e tenham as tecnologias corretas implementadas para se sentir conectados e impulsionar a eficiência.

Empresas com melhor desempenho1 que aumentaram seus gastos com TI e investiram em tecnologia de EX foram 56%mais propensas do que as de baixo desempenho a relatar um melhor crescimento dos negóciosdevido a melhorias em EX, e 89% mais propensas do que todas as outras a ter um aumento significativo na satisfação dos funcionários. Comentando a pesquisa, Amit Dhingra, Vice-Presidente Executivo de Serviços de Rede da NTT Ltd., disse: "A desconexão entre o que os funcionários precisam e o que as empresas fornecem a eles ainda é muito grande. De forma bem frequente, vemos estratégias de trabalho híbrido com foco em um tipo de estilo de trabalho, apesar dos funcionários desejarem flexibilidade para trabalhar do modo que seja conveniente a eles." "Foi positivo ver que 73% das organizações concordam que o trabalho híbrido e remoto levou a seu investimento em mobilidade nos últimos dois anos promover a flexibilidade, mas ainda é preciso ser feito mais para reduzir a desconexão e aprimorar as EX. Isto é sobretudo verdadeiro dado que funcionários satisfeitos e comprometidos têm 66% mais probabilidade de oferecer um serviço excepcional aos clientes", acrescentou Dhingra. Além do trabalho híbrido, EX também estão sendo impactadas pelo aumento de IA, com a tecnologia emergente votada como o facilitador nº 1 da futura experiência de clientes (CX) e estratégias de EX, e as interfaces de IA crescendo para se tornar a norma para 4 em cada 5 organizações nos próximos 12 meses. Apesar disto, 87% das organizações concordam que o suporte humano continua sendo um elemento crucial no envolvimento dos clientes. "As descobertas do relatório da NTT refletem o panorama atual de trabalho dinâmico, incluindo uma era mais permanente de trabalho híbrido e foco no envolvimento dos funcionários", disse Sheila McGee-Smith, Presidente e Analista Principal da McGee-Smith Analytics."A adoção de IA está crescendo, impulsionada pelos resultados reais de negócios que as revolucionárias tecnologias de IA estão trazendo. As organizações estão buscando orientação sobre como aproveitar tudo o que a IA tem a oferecer para dominar seus mercados e, ao mesmo tempo, apoiar a satisfação e o bem-estar dos funcionários." Para ler o relatório completo, acesse: https://services.global.ntt/en-us/campaigns/2023-global-employee-experience-trends-report

