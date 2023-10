Comunicado do Business Wire :Linksys

Segundo um relatório da Reuters, a atividade online disparou durante a pandemia e, com as pessoas passando mais tempo online, os riscos de violações de dados, comprometimento da segurança cibernética, phishing e outras ameaças também aumentaram. Isto coloca a política de privacidade abrangente da Linksys em primeiro plano: a proteção de dados é um assunto cada vez mais importante e a Linksys continua priorizando uma experiência online mais segura e protegida para seus clientes.

Garantir que dados e informações pessoais estejam seguros ao usar a Internet é crucial. À medida que o mundo está mais conectado e mais dados são compartilhados online, é natural querer garantir que as informações pessoais e as atividades online sejam mantidas privadas e seguras.* Com a crescente popularidade da conectividade de alta velocidade, a questão da privacidade online irá avançar ainda mais.

Na Linksys, criamos simplicidade para que você nunca experimente complexidade. A Linksys é uma marca emblemática que celebra seu 35º ano de inovação em conectividade residencial e de pequenos escritórios. Com muitas inovações no setor, a Linksys oferece produtos simples, rápidos, confiáveis e acessíveis para residências e pequenos escritórios onde "não há TI".

* A transmissão de informações pela Internet não é 100% segura. Nas políticas de privacidade da Linksys, ela aconselha seus clientes a (i) ter cautela ao usar computadores ou dispositivos públicos; (ii) ter cuidado ao usar qualquer computador ou dispositivo, ao qual usuários não autorizados por você possam ter acesso; e (iii) criar senhas fortes e exclusivas para sua rede residencial. A Linksys não pode prevenir problemas de privacidade e segurança gerados pelo usuário.

