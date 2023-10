Comunicado do Business Wire :Lineage

"No ano passado, trabalhamos em estreita colaboração com a JBS e a grande cidade de Windsor para construir uma instalação de última geração que ajude a fortalecer a cadeia de abastecimento da JBS para colocar alimentos na mesa dos consumidores, e não poderíamos estar mais orgulhosos do resultado", disse Greg Lehmkuhl, presidente e CEO da Lineage.

O novo armazém foi projetado para ajudar a diminuir o consumo de energia e reduzir o desperdício de alimentos, armazenando o produto em um cubo mais denso e eficiente em termos de energia e automatizando a tomada de decisões para otimizar as tarefas de carregamento, descarregamento e armazenamento. A armazenagem automatizada a frio é equipada com sistemas de gerenciamento de armazém, sistemas de visão computacional, algoritmos, plataformas de visibilidade e recursos de aprendizado de máquina que apoiarão a JBS à medida que a empresa otimiza ainda mais sua cadeia de abastecimento.

"Estamos entusiasmados em celebrar este marco em parceria com a Lineage e a cidade de Windsor", disse Wesley Batista Filho, CEO da JBS USA. "Essa instalação nos permite fornecer produtos alimentícios de alta qualidade aos nossos clientes de maneira cada vez mais eficiente usando a tecnologia mais recente."

A Lineage e a JBS inauguraram as instalações em abril de 2022 em parceria com a cidade de Windsor e o Desenvolvimento Econômico do Norte do Colorado. A instalação concluída abrange aproximadamente 200.000 pés quadrados e inclui mais de 20.000 posições de paletes. O projeto resultou em um investimento de mais de US$ 100 milhões que rendeu a criação de aproximadamente 70 novos empregos.

Sobre a Lineage

A Lineage é um dos principais REITs industriais de temperatura controlada e provedores de soluções integradas do mundo, com uma rede global de mais de 400 instalações estrategicamente localizadas, totalizando mais de 2,5 bilhões de pés cúbicos de capacidade em países da América do Norte, Europa e Ásia-Pacífico. Combinando a experiência líder do setor em soluções logísticas de ponta a ponta e tecnologia inovadora, a Lineage faz parcerias com as maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo para aumentar a eficiência da distribuição, promover a sustentabilidade, minimizar o desperdício da cadeia de abastecimento e, o mais importante, ajudar a alimentar o mundo. Em reconhecimento às inovações líderes e às iniciativas de sustentabilidade da empresa, a Lineage foi nomeada uma Empresa Disruptiva 50 da CNBC por três anos consecutivos, duas vezes nomeada uma Empresa Melhor Gerenciada dos EUA, nomeada a empresa número 1 em Ciência de Dados e a 23ª no geral na lista das Empresas Mais Inovadoras do Mundo da Fast Company e incluída na lista "Change the World" da Fortune. (www.lineagelogistics.com)

Sobre a JBS USA