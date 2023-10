Comunicado do Business Wire :Abu Dhabi Fund for Development

O projeto Centros de Desenvolvimento da Primeira Infância (ECDC) na Colômbia, apoiado por uma alocação de US$ 10,5 milhões do Fundo de Desenvolvimento de Abu Dhabi (ADFD), é um testemunho do compromisso dos Emirados Árabes Unidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Essa iniciativa tem resultado em avanços notáveis na educação primária e infraestrutura de saúde, promovendo um impacto transformador nas comunidades. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231011926331/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao melhorar a qualidade de vida, especialmente da comunidade rural, o projeto deu impulso ao Plano Nacional de Desenvolvimento da Colômbia para garantir que todas as meninas e todas as crianças tenham acesso a serviços de cuidados e desenvolvimento na primeira infância e educação pré-escolar de qualidade até 2030.

A iniciativa ECDC apresenta uma abordagem abrangente para o desenvolvimento infantil, abrangendo uma variedade de serviços que vão além da educação tradicional. O projeto, em parceria com organizações internacionais, facilitou a criação de 37 Centros de Desenvolvimento da Primeira Infância, garantindo educação para centenas de crianças com menos de seis anos. Esses centros servem como mais do que apenas instituições educacionais; eles funcionam como centros comunitários e estendem o apoio às famílias, fornecendo assistência médica e nutrição essencial. Como profissionais treinados, eles oferecem cuidados especializados, desde a gravidez até a primeira infância, garantindo crescimento e bem-estar ideais. O envolvimento do ADFD no projeto ECDC exemplifica sua dedicação ao Objetivo 4 do ODS: Educação de qualidade. Ao investir na educação infantil na Colômbia, os EAU estão contribuindo para a missão global mais ampla de garantir uma educação inclusiva e equitativa para todos. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Fonte:AETOSWire

