Biden: Seguimos monitorando situação em Israel de perto, nosso compromisso é inabalável

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira, 11, que seu governo segue monitorando a situação em Israel muito de perto, e informou que teve uma conversa com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Em um discurso, o democrata disse que seu "compromisso com a segurança de Israel e do povo judeu é inabalável".

Netanyahu agradeceu Biden pelas "poderosas palavras" de apoio que o líder americano proferiu após a última conversa entre ambos ontem em um discurso sobre o tema, e pelo seu "apoio sem reservas" ao Estado de Israel, segundo comunicado do gabinete do primeiro-ministro israelense.

Biden falou sobretudo sobre proteção ao consumidor, e disse que os números de emprego no país divulgados na última semana mostraram que economia está funcionando, com desemprego abaixo de 4% há vários meses. Além disso, o presidente afirmou que a inflação americana está caindo, e já é menor do que qualquer outra principal economia do mundo. "E seguirá caindo mais", afirmou.