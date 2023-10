Biden insta Israel a seguir 'normas da guerra' e alerta Irã a ter 'cuidado'

O presidente americano, que enviou um porta-aviões para a região em sinal de apoio a Israel, também alertou o Irã, patrocinador do Hamas, a ter "cuidado" em meio à escalada do conflito.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, instou, nesta quarta-feira (11), o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a seguir as "normas da guerra", depois que ele prometeu destruir o grupo islamita palestino Hamas, após o ataque a Israel lançado no sábado.

"E o único que lhe disse é que é realmente importante que Israel, com toda a raiva e frustração... existentes, que atue sob as normas da guerra", acrescentou.

O presidente americano afirmou que conversou com Netanyahu nesta quarta-feira, enquanto Israel respondeu com ataques aéreos contra a Faixa de Gaza, nos quais, segundo funcionários palestinos, morreram mais de 1.000 pessoas.

O presidente lembrou que Washington enviou à região o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford, e sua frota. Funcionários americanos afirmaram que outro navio do mesmo tipo seria disponibilizado em caso de necessidade.

Embora tenha aumentado o medo de um confronto regional, funcionários americanos declararam que ainda não viram nenhum dado de inteligência demonstrando que o Irã tenha estado envolvido no planejamento do ataque do Hamas.

Ao menos 22 americanos morreram nos atentados do grupo islamita palestino, enquanto um número indeterminado de cidadãos dos Estados Unidos estão entre as 150 pessoas - entre mulheres, crianças e idosos - feitas reféns pelos militantes.

O ataque do Hamas a Israel gerou temores de atentados em solo americano e agravou a preocupação com o ressurgimento do antissemitismo no país.

Biden disse na terça-feira que as autoridades americanas estão em alerta e que foi reforçada a segurança em torno de locais da comunidade judaica.

