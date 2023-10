Antonio Conte desmente rumores que o aproximam do Napoli

O treinador de 54 anos, que além da 'Azzurra' (2014-2016) teve passagens por Juventus (2011-14), Chelsea (2016-18) e Inter de Milão (2019-21), está livre no mercado desde que foi demitido do Tottenham, em março deste ano.

"Ouço rumores insistentes que me associam a clubes importantes, mas repito que, por enquanto, da minha parte só existe a vontade de continuar esperando e de aproveitar minha família", escreveu Conte em sua conta no Instagram, sem citar explicitamente o Napoli.

O ex-técnico da seleção italiana Antonio Conte desmentiu, nesta quarta-feira (11), os "rumores insistentes" que o aproximam do Napoli, para assumir o lugar do francês Rudi Garcia, questionado pelo mau desempenho da equipe na Serie A.

Segundo a imprensa italiana, Conte é prioridade de Aurelio De Laurentiis, presidente e proprietário do Napoli, para substituir Garcia à frente da equipe.

O francês, no cargo desde julho, vem sendo cada vez mais questionado desde a derrota em casa para a Fiorentina por 3 a 1, no último jogo antes da paralisação do Campeonato Italiano para as datas Fifa.

Nos dez jogos da temporada até aqui, contando também a Liga dos Campeões, o time napolitano sofreu três derrotas, todas como mandante, e está sete pontos atrás do líder da Serie A, o Milan.

Com 14 pontos em oito rodadas, o Napoli tem seu pior início de campeonato desde 2016/2017, quando o treinador era o italiano Maurizio Sarri.

Na terça-feira, o próprio Aurelio De Laurentiis admitiu estar refletindo sobre a continuidade de Garcia no cargo.

"Sou empresário, tenho o dever de me interessar pela minha empresa. Tomarei boas decisões na hora certa. Sempre é preciso tempo para refletir. Qualquer decisão precipitada é ruim", disse o dirigente durante um debate organizado por uma universidade de Roma.