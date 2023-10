Afeganistão atualiza balanço do terremoto para 'mais de mil mortos'

O governo do Afeganistão reduziu de forma considerável, nesta quarta-feira (11), o número de vítimas do terremoto que atingiu o oeste do país no fim de semana passado, para "mais de 1.000 mortos".

O Ministério de Gestão de Catástrofes disse, inicialmente, que o terremoto de magnitude 6,3, seguido por oito tremores secundários, no sábado na província de Herat, causou mais de 2.000 mortes.

"Temos mais de 1.000 mortos no primeiro incidente", corrigiu nesta quarta-feira o ministro afegão da Saúde, Qalandar Ebad, em conversa com a imprensa.