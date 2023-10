Aeronave da FAB decola de Tel Aviv com 214 brasileiros e animais de estimação

A segunda aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para repatriar brasileiros em Israel decolou de Tel Aviv nesta quarta-feira, 11. A bordo, estão 214 brasileiros resgatados do conflito e, pela primeira vez, estão sendo transportados animais de estimação - um cachorro e três gatos.

A aeronave decolou por volta das 12h30 pelo horário de Brasília. O voo terá duração de 14 horas, com previsão de chegada na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, às 3h de quinta-feira, 12.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta madrugada desta quarta-feira, pousou em Brasília o primeiro avião para resgate dos brasileiros em Israel. O voo havia partido de Tel-Aviv na tarde de terça-feira, 10, e trouxe 211 repatriados.