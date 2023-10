A morte espreita nas ruínas da cidade fantasma de Gaza

Este homem de 38 anos, pai de três filhos, não podia acreditar no que via.

Mohammed Mazen e seus vizinhos permaneceram toda a noite no portal de seu prédio para tentar evitar os bombardeios israelenses. Ao saírem pela manhã, viram a proporção da catástrofe: o bairro transformado em ruínas e as ruas desertas.

Estes escombros são os vestígios de uma noite de horror, narrada pelos moradores do bairro, agora privado de água corrente e internet.

Neste enclave, mais de 1.000 pessoas morreram e cerca de 4.500 ficaram feridas nos ataques israelenses, segundo as autoridades locais.

Desde o sábado, Israel ataca por ar centenas de alvos na Faixa de Gaza, em resposta a uma ofensiva-surpresa de escala sem precedentes do movimento islamita palestino Hamas, que provocou uma guerra que já ceifou milhares de vidas.

"Minha esposa e eu nos dissemos: 'tudo isto é real?' Nós nos sentíamos como em uma cidade fantasma e como se fôssemos as únicas pessoas que continuavam vivas", declarou à AFP.

Eles contam que os tiros vinham do céu e do mar, onde Israel mobilizou navios para atacar a Faixa de Gaza, um pequeno território espremido entre Israel, Egito e o Mediterrâneo.

Pela manhã, viram-se atordoados, na rua, com as poucas coisas que conseguiram embalar apressadamente debaixo do braço em malas e sacolas plásticas.

Alguns saíram, a maioria a pé porque poucos táxis se aventuravam entre os escombros e sob a chuva de fogo, que já tinha danificado ou destruído 15 ambulâncias, segundo o ministério da Saúde palestino.

Mazen viveu várias guerras em Gaza, mas ficou "impactado" ao ver "bairros inteiros reduzidos a escombros e avenidas completamente bloqueadas pelos escombros".