WWA: Mudança climática foi principal motor da recente onda de calor na América do Sul

O aquecimento global causado pela atividade humana foi o principal motor da recente onda de calor que atingiu a América do Sul, revelou um relatório da rede científica World Weather Attribution (WWA) na terça-feira (10).

Com uma influência marginal do fenômeno El Niño, a mudança climática, impulsionada pela queima de combustíveis fósseis, tornou "pelo menos 100 vezes mais provável" a ocorrência de temperaturas mais elevadas em um início de primavera mais quente do que o habitual, afirma a WWA.