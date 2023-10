Wall Street fecha em alta; taxas dos títulos do Tesouro cedem

As taxas pagas pelos títulos do Tesouro dos EUA caíram, o que favoreceu a bolsa.

A Bolsa de Nova York fechou em alta, nesta terça-feira (10), sustentada por uma queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, em um mercado que segue atento ao Oriente Médio.

Os títulos de dez anos ficaram em 4,64%, em comparação com 4,80% na sexta-feira. Na segunda-feira, o mercado de títulos ficou fechado devido ao feriado do Dia de Colombo. Os rendimentos de dois anos caíram para 4,95%, contra 5,08%.

Segundo Karl Haeling, da LBBW, o principal motivo da diminuição das taxas foi uma série de comentários de vários membros do Federal Reserve (Fed, banco central americano) que consideraram que não é tão necessário elevar as taxas, já que o aumento dos rendimentos dos títulos do Tesouro "atua como um aumento", na prática, dos juros.

"Reconhece-se, portanto, que as condições financeiras estão se ajustando, o que esfriará a economia e a inflação", concluiu.

Entre as ações do dia, a Pepsico, que inaugurou a temporada de resultados trimestrais de empresas, subiu 1,88%. A Coca-Cola se beneficiou dos dados e cresceu 2,19%.

