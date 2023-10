Uefa desiste de reintegrar equipes russas sub-17; Ucrânia agradece

"Não foi encontrada nenhuma solução técnica para permitir que as equipes russas jogassem", disse um porta-voz da Uefa à AFP, minutos antes.

"A Uefa não vai autorizar as equipes sub-17 russas a competir. Agradecemos aos nossos parceiros europeus por seu apoio à Ucrânia!", afirmou a Federação Ucraniana de Futebol (UAF) em um comunicado publicado em seu site.

A Uefa desistiu de seu projeto de reintegrar as equipes russas em competições de categorias de base, informou um porta-voz da confederação europeia nesta terça-feira (10), uma decisão pela qual a Ucrânia mostrou a sua "gratidão".

A Fifa, que na semana passada retirou a suspensão das seleções russas sub-17, se recusou a comentar a decisão da confederação europeia.

A Uefa justificou a tentativa de reintegração das equipes russas como forma de não "punir" as crianças "por atos cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre os adultos". Todas as seleções russas foram excluídas no dia 28 de fevereiro de 2022, após a invasão à Ucrânia, decisão apoiada pela Fifa.

Um ano e meio depois, a confederação europeia tentou "propor uma solução técnica" para as seleções sub-17 russas.

Seus jogos seriam disputados "sem bandeira, hino e uniforme oficial russo", bem como "fora" do território do país, explicou a Uefa.

Este projeto causou indignação na Ucrânia, enquanto as federações de futebol de Inglaterra, Polônia, Letônia, Lituânia, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Irlanda, Noruega e Romênia convocaram boicote de qualquer jogo contra uma seleção russa.

Segundo fonte próxima ao caso, a Fifa não mudará de posição - já retirou a suspensão - mas a Rússia não estará na Copa do Mundo Sub-17 (10 de novembro a 2 de dezembro na Indonésia) porque não participou das Eliminatórias europeias da categoria.