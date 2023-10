UE se opõe ao cerco a Gaza; Aliados pró-palestinos criticam 'ocupação' por Israel

Os países da União Europeia (UE) se opõem ao cerco total à Faixa de Gaza por parte de Israel, advertiu, nesta terça-feira (10), o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell, em um encontro de ministros das Relações Exteriores do bloco. Diplomatas do mundo árabe, incluindo o embaixador palestino na Indonésia, Zuhair Al-Shun, também se reuniram para discutir o conflito israelense-palestino.