Ucrânia diz ter derrubado 27 drones russos à noite

A Ucrânia abateu 27 drones no sul do país que faziam parte de um ataque noturno russo com 36 aparelhos, anunciou a Força Aérea ucraniana em uma mensagem publicada no Telegram nesta terça-feira (10).

As forças ucranianas destruíram 27 drones Sahed-131/136 de fabricação iraniana, lançados pela Rússia a partir da Crimeia, nas regiões do sul de Odessa, Mykolaiv e Kherson, disse a mesma fonte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No total, Moscou lançou 36 drones do leste da península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, acrescenta a mensagem.