Tite diz que seu objetivo é fazer o Flamengo 'merecer o sucesso'

O técnico Tite disse nesta terça-feira (10) que seu objetivo no comando do Flamengo é fazer com que o time seja "melhor que os outros" e "mereça o sucesso".

"Ser melhor que os outros, esse é o nosso objetivo. Ou ser melhor que nós mesmos, talvez seja melhor ainda", disse o ex-treinador da Seleção Brasileira em um vídeo divulgado pelo clube carioca.

Anunciado na segunda-feira, Tite se apresentou nesta terça no centro de treinamento do Flamengo, o 'Ninho do Urubu'. Ele chega para substituir o argentino Jorge Sampaoli, demitido no dia 28 de setembro.