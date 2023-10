Rússia falha em tentativa de retomar assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU

A Rússia falhou, nesta terça-feira (10), em sua tentativa de recuperar um assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU, do qual foi expulsa após invadir a Ucrânia, mas obteve mais apoio do que Kiev e seus aliados esperavam.

"Os Estados membros da ONU enviaram uma resposta clara ao Kremlin sobre sua agressão, crimes de guerra e atrocidades cometidas durante sua invasão em larga escala à Ucrânia", saudou a vice-ministra das Relações Exteriores da Ucrânia, Eminé Djeppar, na rede social X, antigo Twitter.

No entanto, "a Rússia pode se orgulhar de ter recebido o apoio de quase metade" dos 193 Estados membros da ONU, comentou Richard Gowan, do International Crisis Group. "Isso respalda as alegações da Rússia de que seu isolamento diplomático está diminuindo gradualmente, enquanto muitos Estados estão se cansando dos debates sobre a Ucrânia", disse à AFP, embora "os amigos da Ucrânia ainda sejam a força mais poderosa".