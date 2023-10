Redes sociais enfrentam onda de desinformação sobre conflito entre Israel e Hamas

Segundo os investigadores, este conflito oferece um estudo de caso sombrio sobre a escassa capacidade de plataformas como o Facebook, de propriedade da Meta, e o X, antigo Twitter, de combater a desinformação em meio a uma onda de demissões e cortes de custos que minaram as equipes de verificação e segurança digital.

De contas de falsos jornalistas a jogos de videogame com a temática de guerra que alimentam narrativas equivocadas, as redes sociais estão lutando contra uma onda de desinformação sobre o conflito entre palestinos e israelenses, após a flexibilização das políticas de moderação de conteúdo.

Para agravar o problema, a plataforma X, do bilionário Elon Musk, recentemente tomou uma série de medidas polêmicas, como a reativação de contas que espalham teorias da conspiração e um programa de divisão de receitas publicitárias com criadores de conteúdos que, segundo os especialistas, incentiva a quantidade de participação em vez da qualidade dos conteúdos.

Especialistas temem que estas medidas tenham aumentado o risco da desinformação causar danos no mundo real, amplificando o ódio e a violência, sobretudo em um cenário de crise em rápida evolução.

"As redes sociais estão lutando para acompanhar o fluxo constante de desinformação e incitação à violência", disse à AFP Andy Carvin, do Laboratório de Pesquisa Forense Digital do Atlantic Council (DFRLab).

Para ele, na plataforma X, "as mudanças destruíram completamente o que já foi um de seus maiores pontos fortes: monitorar as últimas notícias e ajudar os usuários a separarem a realidade da ficção".