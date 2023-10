Ranani Glazer: quem era o brasileiro morto pelo Hamas após rave em Israel

O Itamaraty confirmou nesta terça-feira, 10, que o brasileiro Ranani Glazer morreu durante o ataque terrorista do grupo Hamas, em Israel, no último fim de semana. Ele era um dos três brasileiros desaparecidos após um atentado em um festival de música no sul de Israel, no sábado, 7.

"O Governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento do cidadão brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro, em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis", disse o Itamaraty, em nota divulgada nesta terça-feira.

Ranani Glazer, de 24 anos, era natural de Porto Alegre e vivia em Israel há sete anos, sendo cidadão brasileiro-israelense. Ele prestou serviço militar no país. O gaúcho namorava uma outra brasileira, Rafaela Treistman, que também estava no evento no momento dos ataques e sobreviveu. Ele estava na companhia da namorada e de um amigo quando foi visto pela última vez.