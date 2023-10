Putin se pronuncia sobre Israel e diz que conflito é fracasso dos EUA e desrespeito à ONU

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, quebrou o silêncio e se pronunciou nesta terça-feira, 10, sobre o novo conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Segundo a agência de notícias russa Ria Novosti, Putin disse em encontro com o primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Al Sudani, que o conflito é fracasso da política americana e desrespeito às decisões do Conselho de Segurança da ONU.

"Infelizmente, vemos um agravamento acentuado da situação no Oriente Médio. Acho que muitos concordarão comigo que este é um exemplo vívido do fracasso da política dos Estados Unidos no Oriente Médio", afirmou o russo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Putin acrescentou que os EUA tentaram monopolizar as negociações políticas da região, sem estarem preocupados em "encontrar compromissos aceitáveis para ambos lados". Segundo ele, isso resultou na impossibilidade de implementar decisões do Conselho de Segurança da ONU para o estabelecimento de um Estado Palestino.