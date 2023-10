Polícia dos EUA mata motorista que atacou consulado chinês

A polícia dos Estados Unidos matou a tiros o motorista, cujo carro invadiu o consulado chinês em San Francisco, na segunda-feira (9).

Um vídeo não verificado postado nas redes sociais mostra o veículo dentro do prédio. Policiais apontam suas armas para a porta do motorista, enquanto as pessoas desciam as escadas e saíam do edifício.

Um porta-voz do consulado disse que o suspeito entrou "violentamente na sala administrativa do nosso consulado, causando uma séria ameaça à vida dos funcionários e das pessoas no local e causando sérios danos".