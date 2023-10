ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel retoma áreas perto de Gaza e reporta 1.500 combatentes do Hamas mortos em seu território

Israel anunciou, nesta terça-feira (10), que havia retomado o controle das áreas em torno da Faixa de Gaza e que recuperou os corpos de cerca de 1.500 combatentes do Hamas mortos em seu território, no quarto dia de guerra após a ofensiva surpresa do movimento islamita palestino, que deixou milhares de mortos.

Israel retoma áreas perto de Gaza e reporta 1.500 combatentes do Hamas mortos em seu território

RAMLA:

Israelenses unidos para apoiar as Forças Armadas

Na base militar israelense de Ramla, a cerca de 25 km de Tel Aviv, voluntários civis entregam alimentos e equipamentos aos soldados, enquanto os reservistas respondem à convocação para o serviço militar. A "união nacional" dos israelenses em apoio ao exército, após o ataque do Hamas no sábado, é total.

EIN BOKEK, Israel:

Longe de casa, a dor de uma comunidade israelense após o sangrento ataque do Hamas

Inbal Reich Alon passou 15 horas escondida na cooperativa agrícola israelense onde vivia, perto da Faixa de Gaza, antes de conseguir escapar do massacre executado pelos milicianos palestinos do Hamas. Agora, ela se pergunta se terá uma casa para voltar algum dia.

PARIS:

Dezenas de estrangeiros mortos, feridos ou sequestrados pelo Hamas em Israel

Dezenas de cidadãos estrangeiros foram mortos, feridos ou feitos reféns desde a ofensiva lançada pelo grupo islamita palestino Hamas contra Israel, que já deixou mais de 900 mortos do lado israelense, incluindo vários latino-americanos.

GENEBRA:

ONU: cerco total da Faixa de Gaza é 'proibido' pelo direito internacional humanitário

O cerco total da Faixa de Gaza anunciado na segunda-feira (9) pelo ministro israelense da Defesa é "proibido" pelo direito internacional humanitário, lembrou nesta terça-feira (10) o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk.

BEIRUTE:

Onda de solidariedade nos países árabes com a ofensiva do Hamas contra Israel

A ofensiva do movimento islamita palestino Hamas contra Israel provocou uma onda de solidariedade no mundo árabe e o nome da operação, "Dilúvio de Al Aqsa", viralizou nas redes sociais.

WASHINGTON:

Redes sociais enfrentam explosão de mentiras do conflito Israel-Hamas

Desde contas falsas de jornalistas a jogos com temas de guerra que alimentam narrativas equivocadas, as plataformas de redes sociais lutam para conter um tsunami de desinformação em torno das hostilidades entre palestinos e israelenses, após relaxarem as políticas de moderação de conteúdos.

=== AMÉRICA DO SUL CLIMA ===

BRASÍLIA:

Mudança climática foi principal motivo da recente onda de calor na América do Sul

O aquecimento global causado pela atividade humana foi o principal motivo da recente onda de calor que atingiu a América do Sul, revelou um relatório da rede científica World Weather Attribution (WWA) nesta terça-feira (10).

=== FMI PREVISÕES ===

MARRAKECH:

FMI: economia mundial resiste, mas continua debilitada

O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve as suas previsões de crescimento para a economia mundial em 2023, apesar dos sinais de fraqueza apresentados por várias grandes economias, segundo o seu relatório publicado nesta terça-feira (10) durante as suas reuniões anuais.

MARRAKECH:

FMI reduz previsões de crescimento para China

O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para baixo, nesta terça-feira (10), suas previsões de crescimento para a China em 2023 e 2024, sobretudo, por causa da crise no setor imobiliário.

MARRAKECH:

Economia mundial continua forte apesar de desigualdades regionais, diz economista-chefe do FMI

A economia mundial permanece sólida apesar das turbulências persistentes, mas a evolução de várias economias avançadas é desigual e algumas importantes, como a China, mostram sinais de desaceleração, alertou à AFP o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Pierre-Olivier Gourinchas.

MARRAKECH, Marrocos:

As últimas previsões econômicas do FMI

Principais previsões econômicas publicadas nesta terça-feira pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) para 2023 e 2024, detalhadas por países.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

EAGLE PASS:

O jogo de 'gato e rato' das autoridades dos EUA na fronteira com México

Todos os dias, centenas de migrantes na fronteira dos Estados Unidos observam, confusos, um grupo de homens de uniforme, bloqueando-lhes o acesso com cerca de arame farpado, enquanto outra patrulha atravessa esse emaranhado para resgatá-los das correntes do rio e das inclementes temperaturas da região.

CARACAS:

Novas unidades, velhos abusos: herdeiros da violência policial na Venezuela

Quando foi apresentado a um tribunal na Venezuela, acusado de conspirar contra o governo de Nicolás Maduro, John Álvarez disse ao juiz que os policiais aplicaram choques elétricos em seus órgãos genitais, costelas, joelhos e bateram nele com um bastão para forçá-lo a gravar "uma confissão".

-- EUROPA

LIVERPOOL:

Líder trabalhista britânico promete "uma década de renovação nacional"

O líder trabalhista britânico, Keir Starmer, na oposição, prometeu nesta terça-feira uma "década de renovação nacional", projetando uma possível vitória do seu partido nas próximas eleições legislativas, para "curar" o país das "feridas" sofridas pelos treze anos no poder dos conservadores.

=== ECONOMIA ===

BUENOS AIRES:

Dólar paralelo dispara na Argentina e supera barreira de 1.000 pesos

O preço do dólar no mercado de câmbio informal da Argentina atingiu nesta terça-feira o recorde de 1.000 pesos por dólar, em meio a uma taxa de câmbio acelerada poucos dias antes das eleições presidenciais de 22 de outubro, segundo sites especializados.

PEQUIM:

Nova Rota da Seda chinesa gera mais de US$ 2 trilhões em contratos

O projeto de infraestruturas da China "Nova Rota da Seda" gerou dois trilhões de dólares (R$ 10,3 trilhões, na cotação atual) em contratos mundiais e uma dívida de US$ 300 bilhões (R$ 1,5 trilhão) contraída pelos participantes em um banco chinês, anunciaram as autoridades do país nesta terça-feira (10).

ARTEMISA, Cuba:

Cuba tem cada vez mais alimentos importados do que cultivados

A produção agrícola em Artemisa, província que era um dos celeiros de Havana, despencou nos últimos anos, um cenário generalizado na ilha que obriga o governo a importar 100% da cesta básica.

=== ESPORTE ===

SÃO PAULO:

O 'ABC' da crise no Palmeiras

Protagonista do futebol sul-americano nos últimos anos, o Palmeras era candidato a brigar pelos principais títulos da temporada. Mas a Copa Libertadores já escapou e o Campeonato Brasileiro está distante. O que acontece com o 'Verdão'?

NYON:

Reino Unido e Irlanda organizarão Euro 2028; Turquia e Itália, em 2032

Em uma cerimônia modesta e sem surpresas, já que as candidaturas eram únicas, a Uefa anunciou nesta terça-feira (10) que a Eurocopa de 2028 será organizada em conjunto por Reino Unido e Irlanda, e de 2032 terá como sede Itália e Turquia.

