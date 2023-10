Países anfitriões da Euro 2028 podem ter que disputar Eliminatórias

Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e Irlanda, anunciados como anfitriões da Eurocopa de 2028 nesta terça-feira (10), podem ter que disputar as Eliminatórias para participar do torneio, indicou o chefe da Federação Inglesa de Futebol (FA), Mark Bullingham.

Segundo o dirigente, "isso sempre fez parte das nossas conversas com os outros países e com a Uefa, para participarmos das Eliminatórias. Achamos que, com o novo formato do futebol europeu, é a coisa certa a fazer".

A imprensa britânica já havia revelado esse desejo antes do anúncio dos países-sede da Euro 2028, explicando que a Inglaterra quer ter adversários de alto nível ao longo das Eliminatórias, o que seria melhor do que disputar amistosos.

Desde 1984, a seleção inglesa só não se classificou para a Euro uma vez, na edição de 2008, com 16 equipes. Para os outros países, o retrospecto é mais complicado, como é o caso da Irlanda do Norte (apenas uma participação) e do País de Gales, cujas únicas duas aparições aconteceram no formato com 24 equipes.

A Euro 2028 será realizada em seis estádios na Inglaterra, além de Belfast, Dublin, Glasgow e Cardiff.

