O jogo de 'gato e rato' das autoridades dos EUA na fronteira com México

Todos os dias, centenas de migrantes na fronteira dos Estados Unidos observam, confusos, um grupo de homens de uniforme, bloqueando-lhes o acesso com cerca de arame farpado, enquanto outra patrulha atravessa esse emaranhado para resgatá-los das correntes do rio e das inclementes temperaturas da região.

Esta espécie de versão fronteiriça do jogo do gato e do rato é consequência do confronto entre as autoridades conservadoras do Texas e a atual liberal administração federal em matéria de imigração, que não conseguem chegar a um acordo sobre como lidar com a situação.

Em Eagle Pass, os soldados da Operação Lone Star, lançada pelo Texas para vigiar a fronteira, têm instruções claras para monitorar e reforçar a cerca de arame farpado que chega a dois metros de altura em alguns pontos.