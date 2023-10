Militares de Israel dizem que conseguiram retomar controle de fronteira com a Faixa de Gaza

Militares de Israel disseram nesta terça-feira, 10, que conseguiram "restaurar o controle total" sobre a fronteira com a Faixa de Gaza. Nenhum integrante do Hamas conseguiu entrar em Israel desde a noite da véspera, de acordo com o porta-voz do Exército israelense, Richard Hect.

Hect afirmou também que os militares atacaram centenas de alvos do Hamas em Gaza. Na manhã desta terça, aviões de guerra israelenses bombardearam o centro da cidade, onde estão localizadas bases do movimento terrorista.

O porta-voz afirmou também que os moradores da região estavam sendo notificados nas redes sociais antes do começo dos ataques para que deixassem suas casas.