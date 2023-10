Macron diz que não há provas de que Irã está envolvido no ataque do Hamas a Israel

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta terça-feira, 10, que seu país não tem provas de que o Irã esteja diretamente envolvido no ataque do Hamas a Israel, mas que o grupo militante parece ter tido ajuda e cooperação externas. Macron conversou com jornalistas depois de uma reunião com o chanceler alemão, Olaf Scholz, em Hamburgo (Alemanha).

"Parece que houve ajuda e cooperação com o Hamas, mas continuo cauteloso neste ponto, enquanto não tivermos informações consolidadas que sejam totalmente certas", acrescentou. O Irã apoia há muito tempo outros grupos militantes do Hamas - e altos funcionários iranianos elogiaram abertamente a incursão de sábado, dia 7. Fonte: Associated Press.