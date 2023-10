Longe de casa, a dor de uma comunidade israelense após o sangrento ataque do Hamas

Inbal Reich Alon passou 15 horas escondida na cooperativa agrícola israelense onde vivia, perto da Faixa de Gaza, antes de conseguir escapar do massacre executado pelos milicianos palestinos do Hamas. Agora, ela se pergunta se terá uma casa para voltar algum dia. Moradores entrevistados pela AFP disseram que dezenas dos 1.200 membros do kibutz morreram ou foram feitos reféns durante o ataque do Hamas, movimento islamita palestino, lançado no sábado (07) - no mesmo dia de um feriado judaico. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Não sabemos se temos um lugar para voltar", disse Reich Alon nesta segunda-feira (09) à AFP. A mulher está hospedada em um hotel no Mar Morto junto com 150 moradores de Beeri, um kibutz no sul de Israel.

Reich Alon, de 58 anos, contou que ouviu explosões quando Beeri foi atacada durante a ofensiva do Hamas no sábado - que deixou centenas de mortos em solo israelense, muitos nas áreas próximas à fronteira com a Faixa de Gaza, sob bloqueio de Israel. "Pensamos que eram trovões", relatou a mulher. Pouco depois, ela percebeu que sua pequena comunidade estava sendo atacada. Ela se refugiou com sua família em um quarto seguro, construído para casos de ataques com foguetes, e sua casa foi incendiada ao redor. "Não tínhamos ideia do que estava acontecendo", mas gritos em árabe podiam ser ouvidos, lembrou Reich Alon. "Simplesmente tivemos sorte", afirmou a mulher no hotel David, localizado entre o Mar Morto e as montanhas de Judeia, cerca de 60 km ao sul de Jerusalém, onde os moradores de Beeri foram temporariamente alojados. "Somos um kibutz grande", ela disse, antes de corrigir: "ou pelo menos éramos".

Na manhã de segunda-feira, o porta-voz militar Daniel Hagari disse à imprensa israelense que "cerca de 70 terroristas se infiltraram" no kibutz Beeri e "a maioria deles morreu em uma troca de tiros".

No térreo do hotel, a maior parte do espaço está ocupada por pilhas de roupas, brinquedos, alimentos e produtos de higiene - recolhidos por doações em questões de horas. "Israel tem uma sociedade civil incrível", disse Reich Alon. As pessoas "trouxeram remédios, roupas, produtos de beleza... Chegamos aqui com o que tínhamos nas costas, alguns descalços". Sobreviventes que perderam seus pertences no ataque examinavam os bens enquanto as crianças pintavam e brincavam nas proximidades.