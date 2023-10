Israel x Hamas: família confirma morte de brasileira desaparecida

Estudante de comunicação, Bruna tinha 24 anos e participava do festival de música eletrônica Universo Paralello quando os ataques começaram

Bruna era um dos jovens que participavam do festival de música eletrônica Universo Paralello, que ocorria próximo à Faixa de Gaza. Mais de 260 corpos foram encontrados após os ataques no local onde ocorria a festa.

A família de Bruna Valeanu confirmou nesta terça-feira, 10, a morte da carioca, que estava desaparecida desde o último sábado, 7, em Israel . A estudante de comunicação tinha 24 anos e morava no país há oito anos.

Mais cedo nesta terça, o Ministério das Relações Exteriores confirmou o falecimento do brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, que tinha 24 anos e também estava na festa. Outra brasileira, Karla Stelzer Mendes, 41, segue desaparecida.

Bruna Valeanu residia em Israel junto da mãe e da irmã mais velha, Florica. A estudante estava com um grupo de brasileiros e israelenses durante a festa de sábado. “Ela acabou se separando, na hora do ataque, das outras amigas dela, que já se salvaram”, disse a irmã mais nova, Nathalia (que mora no Rio de Janeiro) ao portal G1.



Guerra Israel x Gaza: repatriação de brasileiros

A Força Aérea informou que o governo brasileiro está com uma missão de repatriar os brasileiros que estão na região de conflito entre Israel e o Hamas e que desejam voltar para o país. Para isso, o governo federal dispõe de seis aviões.

"Estamos com seis aeronaves prontas, algumas com capacidade para até 230 passageiros", disse o comandante da Aeronáutica, Marcelo Damasceno, à jornalistas em Brasília.