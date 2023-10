Israel retoma áreas perto de Gaza e reporta 1.500 combatentes do Hamas mortos em seu território

Israel anunciou, nesta terça-feira (10), que havia retomado o controle das áreas em torno da Faixa de Gaza e que recuperou os corpos de cerca de 1.500 combatentes do Hamas mortos em seu território, no quarto dia de guerra após a ofensiva surpresa do movimento islamita palestino, que deixou milhares de mortos. "Já estamos em meio à campanha, mas isto é apenas o começo. Venceremos com a força, com muita força", advertiu o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, na noite de segunda-feira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As forças de segurança "recuperaram mais ou menos o controle da fronteira" com Gaza, mas "as infiltrações podem continuar", disse o porta-voz militar Richard Hecht.

"Cerca de 1.500 corpos de combatentes do Hamas foram encontrados em Israel e ao redor da Faixa de Gaza", acrescentou. Até então, o Exército havia falado em mil homens infiltrados. Centenas de homens armados do Hamas cruzaram a fronteira com Israel no sábado, apesar da forte segurança, e se infiltraram em localidades do sul. Mataram pessoas em suas casas e sequestraram outras, que foram levadas para a Faixa de Gaza. Desde então, o Exército israelense bombardeia maciçamente o enclave palestino governado pelo Hamas. Mais de 900 pessoas morreram em Israel desde o início da ofensiva, cerca de 250 delas em um festival de música organizado no deserto perto do enclave, e outras 2.616 ficaram feridas. Os milicianos também mataram "mais de 100 pessoas" no kibutz de Be'eri, informou à AFP um porta-voz da ONG Zaka, que participou na identificação das vítimas.

Do lado palestino, 765 pessoas morreram nos bombardeios israelenses, e 4.000 ficaram feridas, segundo as autoridades locais. Quatro jornalistas palestinos perderam a vida em um ataque de Israel a cidade de Gaza nesta terça-feira, informou um sindicato da categoria. Entre as vítimas mortais em solo israelense, há vários cidadãos de outras nacionalidades: 18 tailandeses, 11 americanos, 10 nepaleses, sete argentinos e quatro franceses, entre outros.

Na segunda-feira, o Hamas ameaçou executar os cerca de 150 reféns sequestrados em Israel, incluindo crianças, mulheres e jovens capturados em um festival de música eletrônica. "Cada ataque contra o nosso povo sem aviso prévio será respondido com a execução de um dos reféns civis", advertiu o braço armado da organização islamita. O Exército israelense bombardeou o posto fronteiriço de Rafah, que liga a Faixa de Gaza ao Egito, três vezes em 24 horas. Este ponto é a única saída do enclave palestino que não está sob o controle de Israel. Netanyahu comparou o ataque do Hamas às atrocidades cometidas pelo grupo Estado Islâmico (EI): "Os terroristas do Hamas amarraram, queimaram e executaram crianças (...) São selvagens. O Hamas é o EI", declarou.