Israel responde a lançamentos de mísseis e atinge alvos do Hezbollah no Líbano

A Defesa de Israel informou nesta terça-feira, 10, que atingiu alvos do grupo terrorista Hezbollah no Líbano. A ofensiva foi uma resposta a mísseis lançados do território libanês nesta terça mais cedo, segundo comunicado publicado nas redes sociais do órgão.

A IDF Força de Defesa Israelense está preparada para todos os cenários e continuará protegendo os residentes do Estado de Israel", afirma a nota.

Porta-voz da pasta, Daniel Hagari revelou que foram identificados 15 lançamentos vindo do território do Líbano, dos quais quatro foram interceptados e outros 10 caíram em áreas abertas.