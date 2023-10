Israel alerta que bombardeará caminhões de ajuda a Gaza que entrarem pelo Egito

O Egito apresentou pedidos para levar caminhões de ajuda para a Faixa de Gaza, mas Israel não apenas rejeitou a solicitação como sinalizou que eventuais veículos que tentem entrar no território serão bombardeados, segundo apurou o site de notícias israelense Ynet. Nesta terça-feira, 10, um segundo bombardeio atingiu a fronteira entre o Egito e a Faixa de Gaza, conhecida como Rafah, informou a AFP. A fronteira é a única passagem que permite a saída de Gaza com as fronteiras de Israel fechadas e está intransitável, segundo o Hamas. Israel prometeu mobilização total contra Gaza, cortando todos os combustíveis, alimentos e eletricidade. *Com informações da Associated Press.