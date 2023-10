Inditex, dono da Zara, fecha temporariamente lojas em Israel

O gigante têxtil espanhol Inditex, proprietário da Zara, anunciou nesta terça-feira (10) o fechamento "temporário" de suas 84 lojas em Israel, no quarto dia da guerra desencadeada por uma ofensiva surpresa do movimento islamita palestino Hamas.

O grupo Inditex, proprietário de sete marcas e com 165 mil funcionários, já sofreu anteriormente as consequências da guerra na Ucrânia, o que o levou a vender suas 514 lojas na Rússia, até então seu segundo maior mercado global depois da Espanha.

No primeiro semestre do ano, o líder mundial em vendas de roupas no varejo anunciou um lucro recorde, impulsionado pelo dinamismo de suas vendas, estimuladas pelo aumento dos preços.

Nesse período, a empresa sediada na Galícia gerou 2,51 bilhões de euros (13,20 bilhões de reais) de lucro líquido, um aumento de 40% em relação aos 1,79 bilhão de euros (9,8 bilhões de reais) do primeiro semestre de 2022.

